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04 settembre 2026 alle 00:47

Report, Di Pasquale affianca Piervincenzi  

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Roma. La Rai ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di “Report”, dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini ha definito Di Pasquale una giornalista interna alla redazione del programma, «di grande esperienza», confermando la fiducia a Presutti. Positiva la reazione della redazione, e l’ex conduttore Ranucci ha elogiato la giornalista. Intanto potrebbe ampliarsi l’inchiesta sull’attentato del 16 ottobre 2025 a Pomezia: gli investigatori valutano nuovi filoni sulle attività in Africa di Valter Lavitola, in carcere dal 10 agosto e reo confesso di essere il mandante. Nel mirino ci sarebbe in particolare il business dei crediti di carbonio, anche alla luce di un’intervista rilasciata da Ranucci a un giornale dello Zimbabwe e di una successiva mail a Lavitola.

In vista dell’udienza del Riesame del 7 settembre Lavitola ha annunciato dichiarazioni spontanee: l’imprenditore sostiene di aver chiesto un’azione dimostrativa con spari contro il muro della villa di Ranucci, ma gli esecutori dell’attentato hanno riferito ai pm che Tavares, intermediario di Lavitola, ordinò di piazzare una bomba.

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