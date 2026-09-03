Nozze da sogno, tanti vip a tavola 

Le nozze da 25 milioni di euro sono iniziate, ieri poco prima delle otto Brendan Blumer e Salvatore Spano sono entrati a Porto Cervo, diretti verso il molo est del porticciolo. Il miliardario statunitense e il manager di Olbia sono arrivati in Costa Smeralda insieme a quasi tutti gli invitati, circa duecento persone. Il primo atto del matrimonio sardo americano è avvenuto, stando a indiscrezioni, nella villa della coppia a Romazzino per proseguire poi all’interno del ristorante Langosteria. Le ricchissime nozze del miliardario dell’Iowa e di Salvatore “Tore” Spano sono iniziate con misure di sicurezza molto rigide, messe a punto da Prefettura, Questura di Sassari e Guardia Costiera per tutti i movimenti in mare. ll molo est del porto della Costa Smeraldo è stato blindato. Impossibile vedere protagonisti e ospiti della festa che andrà avanti sino a lunedì prossimo. Ieri si sono fatte insistenti le voci della presenza di vip del calibro di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e del campione Jannik Sinner. In serata è stato smentito l’arrivo del pilota di Formula 1, Charles Leclerc, ma non è escluso che sia tra gli invitati per i prossimi giorni. Ieri sera a Porto Cervo c’erano tanti nomi importanti della finanza e delle startup americane. Molti con patrimoni di miliardi di dollari. Nel corteo arrivato al ristorante una Lincoln Continental e un’auto vintage con dentro (probabilmente) gli sposi. Una concentrazione di ricchezza da record, anche per un posto come la Costa Smeralda.

I ragazzi d’oro

Blumer ha invitato self made man come lui, che è stato il ragazzo d’oro delle criptovalute. Il suo debutto è avvenuto con una vendita da un miliardo di dollari, quando aveva 14 anni riusciva a incassare piazzando personaggi e armi magiche dei videogiochi online. Ieri la festa è stata tutta per lui e per il compagno Salvatore Spano, manager dell’alta moda. Mentre, come era stato ampiamente annunciato, è arrivato a Olbia Chris Martin, leader del Coldplay, uno degli artisti ingaggiati per le serate del matrimonio milionario della Costa Smeralda. Misure di sicurezza particolari sono state adottate per esponenti dell’establishment finanziario americano che hanno interessi e ruoli importanti anche nel blocco industriale militare degli Stati Uniti.

Ospiti sardi

Ovviamente c’è anche la pattuglia degli ospiti olbiesi, parenti e amici di Salvatore Spano, alcuni dei quali erano al suo tavolo il 12 agosto nella serata al Cala di Volpe. Agli invitati non viene fatto mancare niente, si parla di chef stellati, almeno due, ingaggiati per i pranzi e le cene dei prossimi giorni. La formalizzazione del legame tra Blumer e Salvatore Spano dovrebbe avvenire in presenza di un delegato dalle autorità statunitensi, sulla base di un contratto matrimoniale. Non risultano atti formali nei Comuni di Olbia e Arzachena. Sono stati invece raggiunti accordi con le due amministrazioni per consistenti versamenti di denaro che saranno utilizzati a scopo sociale.

Feste in mare

La festa prosegue oggi a Porto Cervo, a quante pare davanti alla villa della coppia a Romazzino (ex residenza Yamani, costata 160 milioni di euro) e a Capriccioli. Con i permessi della Direzione marittima di Olbia e della Guardia Costiera di Golfo Aranci sono state montate delle piattaforme proprio a Romazzino e Capriccioli per le feste e i concerti davanti al mare. Uno dei palchi è stato allestito sul traghetto Agata che potrebbe essere già a Porto Cervo. Domani la festa si sposta nel borgo turistico olbiese di San Pantaleo. Vengono confermati i concerti di Giorgia e Laura Pausini, non quello di Lady Gaga. La coppia ha staccato ricchi assegni per sostenere la Lida di Olbia, la Fondazione Rita Levi Montalcini e l’ospedale Brotzu di Cagliari.

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