Norme più severe per chi guida senza Rc auto 

Multe più salate per chi si mette alla guida senza assicurazione. Le sanzioni vengono inasprite anche per chi viola le regole di precedenza e per chi utilizza il monopattino sui marciapiedi. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ridefinito la mappa delle multe stradali, inviando a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione pubblica la versione aggiornata della tabella prevista dal Codice, su cui si stanno confrontando governo e associazioni di settore. Entro il 13 settembre dovranno essere espresse valutazioni e proposte di modifica. La multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore, ossia la copertura di responsabilità civile che tutela i danni causati a terzi, sale da 866 a 1.000 euro. E quasi raddoppia la sanzione per la violazione delle regole di precedenza durante manovre delicate come immissione in una strada, retromarcia e inversione di marcia, passando da 42 a 80 euro.

In totale si tratta di 795 fattispecie sanzionatorie, afferma il Mit, spiegando che le sanzioni che aumentano sono 66 (l'8%), mentre tutte le altre vengono ridotte, in alcuni casi in "maniera significativa". "Nel complesso- sottolinea il ministero - l'impatto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%".

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