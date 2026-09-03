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04 settembre 2026 alle 00:48

Norme più severe per chi guida senza Rc auto 

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Multe più salate per chi si mette alla guida senza assicurazione. Le sanzioni vengono inasprite anche per chi viola le regole di precedenza e per chi utilizza il monopattino sui marciapiedi. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ridefinito la mappa delle multe stradali, inviando a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione pubblica la versione aggiornata della tabella prevista dal Codice, su cui si stanno confrontando governo e associazioni di settore. Entro il 13 settembre dovranno essere espresse valutazioni e proposte di modifica. La multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore, ossia la copertura di responsabilità civile che tutela i danni causati a terzi, sale da 866 a 1.000 euro. E quasi raddoppia la sanzione per la violazione delle regole di precedenza durante manovre delicate come immissione in una strada, retromarcia e inversione di marcia, passando da 42 a 80 euro.

In totale si tratta di 795 fattispecie sanzionatorie, afferma il Mit, spiegando che le sanzioni che aumentano sono 66 (l'8%), mentre tutte le altre vengono ridotte, in alcuni casi in "maniera significativa". "Nel complesso- sottolinea il ministero - l'impatto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%".

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