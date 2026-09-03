Tredicenne abusata, minacce al gip 

Torino. Raffica di minacce e insulti sui social per il gip di Torino che non ha convalidato il fermo del commesso di un minimarket accusato di violenza sessuale su una 13enne. Dopo la pubblicazione del nome e di una fotografia del giudice sono comparsi numerosi messaggi, molti dei quali a sfondo sessuale e rivolti anche ai suoi familiari. «Fossi io il padre della bambina gli farei una bella sorpresa e gli farei maledire il giorno che è diventato magistrato. Molto presto pagherete tu e i tuoi colleghi», si legge in uno dei post. In un altro messaggio un utente scrive: «Aspetto con molta ansia che capiti una situazione del genere a un parente o figlia di qualche giudice e poi non dirò che sono dispiaciuto, ma festeggerò». L’ondata di odio si è concentrata soprattutto in gruppi come “Remigrazione” (22mila follower) e “Noi siamo con Vannacci Torino c’è” (59mila). C’è chi accusa il magistrato di fare parte di una «cricca», chi lo insulta per le sue presunte posizioni politiche e chi prende di mira figli e nipoti.

Titolare multato

Intanto proseguono le indagini della polizia. Sotto la lente un episodio che avrebbe coinvolto una seconda donna, di circa 40 anni, pochi minuti prima dei presunti abusi sulla tredicenne: le immagini delle telecamere mostrerebbero il 42enne che le si avvicina e la palpeggia. La donna non è stata identificata e non ha presentato querela ma le immagini potrebbero sostenere l’accusa di violenza sessuale.

Il titolare del minimarket è stato multato per 7mila euro per irregolarità emerse nei controlli amministrativi disposti dal questore.

Il caso-fotocopia

A Imperia, intanto, è emerso un caso analogo. Un 19enne, arrestato il 27 agosto per aver tentato di violentare una minorenne, è stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo essersi dichiarato pentito.

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