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Ciclismo.
05 settembre 2026 alle 01:10

Vuelta, colpo di Van Aert Mas resta in maglia rossa 

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Il sigillo del fuoriclasse. Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) ha vinto la 13ª tappa della Vuelta, la Almunecar-Loja di 192,8 chilometri, corsa in Andalusia con temperature superiori ai 40 gradi. Il belga ha battuto in una volata a due il francese Valentin Paret Peintre Soudal QuickStep), col quale nei pressi del traguardo si era staccato da un gruppetto di una decina di corridori protagonisti della fuga di giornata. Terzo a 24” Matthew Brennan (Visma) in versione gregario di lusso, quinto Vincenzo Albanese (EF-EasyPost), mentre il vincitore del Giro della Sardegna, Filippo Zana (Soudal) è giunto 10° a 45”.

Il leader della corsa, Enric Mas (Movistar), è arrivato con il gruppo a 3’, mantenendo inalterato il vantaggio sui più immediati inseguitori in classifica, 1'45” su Primoz Roglic (Red Bull-Bora), 2'06” su Felix Gall (Decathlon) e 3’53” su Richard Carapaz (EF-EasyPost). I big torneranno protagonisti oggi nella 14ª frazione che propone un altro arrivo in salita, sulla Sierra de la Pandera.

Verso i Mondiali

Intanto oggi alle 19 a Matera saranno presentate le Nazionali azzurre che parteciperanno ai Mondiali su strada a fine mese in Canada, alla presenza dello staff tecnico guidato dal nuovo team manager Elia Viviani. Tra i professionisti debutterà il nuovo ct Roberto Amadio. Tra gli Juniores, Edoardo Salvoldi attenderà il Giro della Lunigiana della settimana prossima prima di diramare la lista della quale potrebbe far parte anche il diciottenne di Arborea, Enrico Balliana, campione italiano su strada, in gara domani (con il fratello Andrea) nel 28° Trofeo San Rocco.

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