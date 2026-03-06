VaiOnline
Referendum
07 marzo 2026 alle 00:28

Voto sulla giustizia, la partita è aperta Tutti i big in campo 

Anpi e Gentiloni per il No Picierno: noi, sinistra per il Sì 

Scende in campo contro la riforma della giustizia anche l’associazione dei partigiani. L’Anpi voterà No - ha spiegato il presidente Gianfranco Pagliarulo - perché sono in pericolo «gli articoli della Costituzione che mettono al centro l’autonomia e l’indipendenza della magistratura» arrivate dopo il Ventennio, quando «i magistrati erano costretti a giurare fedeltà al fascismo».

Landini sul palco

Intanto i partiti guardano i sondaggi che, dice il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia, «dimostrano che la partita è apertissima». Centrodestra e centrosinistra si preparano allo sprint. La premier Giorgia Meloni potrebbe partecipare all’evento organizzato da FdI al teatro Parenti di Milano il 12 marzo: una maratona a sostegno del Sì. I promotori del No chiuderanno la campagna il 18 marzo in Piazza del Popolo a Roma. Ci saranno tutti i big: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e il segretario della Cgil Maurizio Landini.

Defezioni

Col fronte del No anche l’ex premier Paolo Gentiloni, che ha partecipato a un evento dei riformisti Pd (la minoranza interna). Una posizione non scontata: i parlamentari riformisti del Pd seguano la linea del partito, ma con qualche defezione, come quella dell'eurodeputata Pina Picierno: «Voto sì per rispetto della storia del Pd e per una questione di coerenza. Non sono l’unica tra gli eletti del Pd, ce ne sono anche a livello locale e c’è una sinistra che vota Sì». E ieri in difesa della riforma è scesa in campo la sorella della premier, Arianna, responsabile della segreteria politica di FdI: «I governi passano, le riforme restano. Questa riforma è un’occasione epocale per riconsegnare la giustizia alla giustizia con un giudice veramente terzo, per liberare i magistrati dalla politica e dalle correnti ideologizzate».

