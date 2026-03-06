Legacoop, nuovi vertici per i 140 anni 

Cambio di guardia nel giorno della festa dei 140 anni: Ignazio Angioni è il nuovo presidente di Legacoop Sardegna. Il cagliaritano – eletto senatore nel 2013 con il Pd – succede a Claudio Atzori, che ricopriva la carica dal 2013 e che proseguirà con il suo incarico di vice presidente nazionale dell’associazione con delega al Mezzogiorno. Il passaggio di testimone è avvenuto ieri al THotel di Cagliari dopo il grande evento “Strategia Cooperativa” per festeggiare i 140 anni di Legacoop. «Il nuovo presidente come sempre sarà più bravo del precedente perché questo è il dovere di tutti i presidenti», la battuta di Atzori. «Porteremo avanti gli obiettivi e i valori di Legacoop», dice invece Angioni, «noi siamo gente abituata a lavorare insieme. Le aspettative sono positive».

Attività

Al THotel c’erano oltre 200 persone per la tappa cagliaritana di Legacoop, che per celebrare i suoi 140 anni di attività sta attraversando tutti i territori in cui l’associazione è presente. L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto sul futuro della Sardegna nel prossimo decennio, alla luce delle trasformazioni economiche e sociali in atto, sia a livello locale che nel contesto internazionale. «Siamo convinti che la cooperazione possa contribuire a costruire percorsi che possano aiutare uno sviluppo non solo sostenibile ma anche più equo», spiega il presidente nazionale Simone Gamberini, «la Sardegna oggi, con le sue oltre mille cooperative, rappresenta una parte importante del nostro tessuto. Ha una leadership soprattutto nel settore agroalimentare. I risultati in questi anni sono stati molto importanti».

Preoccupazione

«Lo scenario internazionale è drammaticamente preoccupante», dice il nuovo presidente di Legacoop Sardegna Ignazio Angioni, «ognuno di noi all’interno della propria attività deve fare il possibile per risollevare le sorti della nostra società». Guarda al futuro anche il presidente uscente Claudio Atzori: «I costi stanno aumentando su tutto, lo abbiamo visto in questi giorni, la preoccupazione è tanta, ma un’associazione come Legacoop che è al mondo da 140 anni saprà gestire anche questo periodo». Numerosi gli interventi nel corso della giornata. Legacoop ha invitato i rappresentanti delle istituzioni, dell’università, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo economico e sociale dell'Isola. Il ricercatore Giacomo Cucignatto ha presentato il Rapporto Svimez sul Mezzogiorno con un focus sulla Sardegna. Ha parlato anche il giornalista Dario Fabbri, direttore della rivista Domino e tra i principali esperti nazionali di geopolitica internazionale: «Ho provato a raccontare il ritorno di conflitti, competizioni commerciali, diplomatiche e militari in Europa. È importante saper interpretare la situazione senza farci prendere da facili suggestioni ma provare a trarne ciò che può aiutarci a crescere. Le imprese sono legittimamente preoccupate, ma sono anche molto concrete e non si lasciano andare a scenari apocalittici».

