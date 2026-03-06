VaiOnline
Turismo.
07 marzo 2026

Il successo di "Sa Mesa Nostra" 

Si è tenuto ieri mattina il bilancio di “Sa Mesa Nostra 2025”. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Confcommercio Sardegna e l’Assessorato al Turismo, ha superato ogni aspettativa, consolidandosi come il principale ecosistema di promozione enogastronomica dell'Isola.

L’iniziativa ha trasformato la rete dei ristoranti isolani nel braccio operativo della promozione turistica regionale, ottenendo risultati straordinari: oltre 160.000 presenze, 357 esercizi coinvolti e la partecipazione attiva di oltre 480 chef.

«La sinergia con la Regione è il pilastro su cui poggia il successo operativo di Sa Mesa Nostra», dice il presidente di Confcommercio Nord Sardegna, Bastianino Casu. Per l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu: «il progetto nasce dalla volontà di promuovere la filiera corta e la valorizzazione dei nostri prodotti e delle nostre tradizioni gastronomiche, con l’innovazione fornita dalla creatività degli chef, che la Confcommercio ha declinato nel programma “Sa Mesa Nostra” coinvolgendo la rete dei pubblici esercizi affiliati alla Fipe, al fine di costruire e rafforzare un'offerta autentica, sostenibile e realmente competitiva».

