07 marzo 2026 alle 00:28

L’Aou di Cagliari nell’hub del farmaco 

L’Aou di Cagliari entra a far parte dell’Hub unico del farmaco, il progetto regionale che mira a rendere i famaci e i dispositivi medici sempre disponibili e sicuri. L’Hub gestisce in maniera centralizzata e uniforme i farmaci e i dispositivi medici a tutte le strutture del Servizio sanitario regionale. La nuova organizzazione, coordinata da Ares, «porterà a un miglioramento nell'efficienza e nella sicurezza della logistica sanitaria regionale, ottimizzando la gestione di flussi di beni sanitari e garantendo una distribuzione tempestiva su tutto il territorio», spiega una nota.

«L’Aou di Cagliari», dice Arianna Cadeddu, direttrice della Farmacia, «si è già dotata da diversi anni di un sistema informatizzato, è fondamentale valorizzare pienamente le potenzialità di questo sistema. Un utilizzo rigoroso e consapevole della piattaforma rappresenta un elemento strategico per garantire la tracciabilità dei farmaci, l’accuratezza dei dati, l’ottimizzazione delle scorte e la continuità dell’approvvigionamento».

