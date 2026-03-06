Task force della Farnesina, arrivati 500 italiani  

Roma. Dopo i primi rientri lunedì, centinaia di italiani sono tornati in patria con voli dagli Emirati arabi e dall’Oman. Tra questi, i 200 studenti minorenni della “World students”, atterrati a Malpensa tra abbracci e urla di gioia con i familiari. Altri voli commerciali e speciali sono decollati da Muscat verso Roma con circa 350 persone, mentre due voli Etihad da Abu Dhabi hanno raggiunto Milano e Roma. Un ulteriore volo da Muscat è già programmato.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito l’impegno del governo per assistere i connazionali, mentre la premier Giorgia Meloni ha presieduto riunioni dedicate a misure di sicurezza e rientro.

Operativa una task force della Farnesina tra Oman ed Emirati per facilitare trasferimenti e imbarco.

Tajani invita chi prenota a presentarsi, evitando di bloccare posti. Polemica dal M5S, con turisti ancora bloccati, tra cui quelli sulla Msc Euribia a Dubai. La Farnesina assiste anche italiani bloccati in altri Paesi come Maldive e Thailandia, garantendo voli diretti e medicinali.

Nell’area del Golfo sono circa 70mila italiani tra residenti, militari, studenti e turisti.

Il conflitto ha causato la cancellazione di oltre 12.300 voli e gravi ripercussioni sul trasporto marittimo, con supplementi sui container già in viaggio.

