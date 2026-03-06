VaiOnline
La tragedia.
07 marzo 2026 alle 00:28

Villasor, frontale sulla 196: perde la vita un quarantenne  

Incidente mortale sulla statale 196, nella circonvallazione di Villasor. Nello scontro frontale tra due auto è morto Salvatore Murru, 40 anni, nato a San Gavino ma residente a Quartu. È deceduto durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ferito in modo grave, ma non è in pericolo di vita, l’uomo al volante dell’altro veicolo. Murru, dipendente di Terna, stava andando al lavoro. Parla di «strade inadeguate» e prive spesso di condizioni di sicurezza la Filctem Cgil Sardegna.

a pagina 7

