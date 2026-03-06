Caro pellet, il Garante avvia un’indagine 

Il Garante dei prezzi, meglio noto come Mister Prezzi, si attiva contro il caro-pellet in Sardegna a seguito dell'esposto presentato da Adiconsum. Lo fa sapere la stessa associazione dei consumatori spiegando che «il Garante ha risposto con una nota ufficiale all'esposto presentato da Adiconsum Sardegna con cui si denunciavano i pesanti rincari per il pellet registrati in diverse aree della regione e possibili fenomeni speculativi a danno dei consumatori sardi».

La nota

In particolare, Mister Prezzi nella sua nota informa che: «Nell'ambito delle funzioni attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi rientra la verifica delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori, l'analisi delle ulteriori segnalazioni e avvio, ove necessario, di indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. Le segnalazioni ricevute vengono puntualmente esaminate e possono essere utili per orientare le attività di analisi svolte dal Garante e per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi. Il settore del pellet e, nello specifico, i prezzi di tale prodotto sono stati oggetto di monitoraggio periodico da parte degli Uffici del Garante per la Sorveglianza dei prezzi, e lo sono tutt'ora. Ciò premesso, nel confermare la rilevanza delle tematiche sottoposte all'attenzione del Garante, si rappresenta che - con separata nota - si è proceduto ad interessare gli altri organi per verificare l'esistenza di ulteriori margini di analisi ed approfondimento».

Sospetti

Nel suo esposto Adiconsum Sardegna segnalava come «negli ultimi mesi, e in particolare nel periodo dicembre 2025/febbraio 2026, si è registrato in Sardegna un sensibile e repentino aumento del prezzo del pellet destinato all'uso domestico, bene di largo consumo e di primaria necessità per il riscaldamento, soprattutto in contesti territoriali ove risultano limitate le alternative energetiche. Tale incremento dei prezzi appare sproporzionato, generalizzato e non giustificabile sulla base dei normali meccanismi di mercato, dei costi di produzione e di trasporto, né giustificato da variazioni dei costi di produzione, approvvigionamento o trasporto».

