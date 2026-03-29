Volontari e detenuti liberano la pineta da 5 quintali di rifiuti 

Cinquecento chili di rifiuti raccolti dalla pineta di Su Siccu: è il bilancio dell’evento che si è svolto sabato mattina, promosso da Plastic Free e Seconda Chance, con finalità ambientali e di inclusione sociale: insieme ai volontari hanno partecipato sette detenuti della Casa Circondariale di Uta, coinvolti grazie a una giornata premio.

Un appuntamento che ha l’obiettivo di dare continuità a un progetto che già a ottobre, con il suo primo evento, aveva dato ottimi risultati e riscosso grande partecipazione. Durante la raccolta non sono mancati momenti siginificativi: uno dei detenuti ha trovato tra i rifiuti 50 euro, che ha deciso di donare all’associazione per l’acquisto di nuove magliette che verranno utilizzate nei prossimi eventi.

A coordinare l’iniziativa la referente provinciale Anna Nieddu con i referenti territoriali Paola Camboni e Simone Marrone. Proprio Anna Nieddu ha sottolineato il valore umano dell’esperienza: «È stata un’occasione concreta di incontro e umanità. Il coinvolgimento dei detenuti ha dato un valore profondo all’iniziativa, dimostrando che anche nei contesti più difficili possono nascere partecipazione, responsabilità e speranza».

Dopo l’evento di ottobre, l’iniziativa si riconferma un percorso dal grande potenziale - come testimoniato dalle tante buste di rifiuti raccolti - con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone e unire la tutela del territorio con il reinserimento sociale.



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