Muore a 21 anni sulla Porsche 

MILANO. Prima la curva, poi la perdita di controllo, quindi l'impatto violento contro le auto parcheggiate. Tutto in pochi secondi, all'alba, in una strada ancora semivuota. Così è morto Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, milanese, al volante di una Porsche Spyder presa a noleggio con targa tedesca, dal valore che può superare i duecentomila euro. Due ragazze di 20 e 21 anni che erano in macchina con lui sono state ricoverate non in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto verso le 6 in corso di Porta Vercellina, in una zona residenziale. L’auto è sfuggita al controllo del ragazzo probabilmente per l'alta velocità, tutto è successo in pochi minuti: l'impatto è stato molto violento, e ha distrutto la Porsche nella parte anteriore. Le due ragazze sono state portate al Fatebenefratelli in codice giallo. Il conducente, invece, era gravissimo: operato d'urgenza al Policlinico, muore poco dopo il ricovero in ospedale. Un altro incidente mortale che chiude una settimana già segnata da tragedie sulle strade milanesi.

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