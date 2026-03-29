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Cronaca
30 marzo 2026 alle 01:14

I cagliaritani scoprono la cava di S’Avanzada 

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Una coda inusuale di visitatori lungo la salita dei Giardini Pubblici a Cagliari. Centinaia di persone si sono date appuntamento per scendere sotto terra. Per la prima volta, infatti, la cava di S’Avanzada ha aperto le sue porte al pubblico, svelando un ambiente rimasto nascosto per secoli. Appassionati e curiosi sono stati accompagnati dagli esperti del Gruppo speleo archeologico Giovanni Spano. Si tratta della più grande cava sotterranea di estrazione di materiale da costruzione presente in città: conserva molti misteri. Si pensa che il suo utilizzo risalga almeno al XIII secolo, con l’arrivo dei Pisani.

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