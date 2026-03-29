«Vicini ai cristiani del Medio Oriente» 

Sono passati pochi minuti dalla diffusione del comunicato del Patriarcato latino di Gerusalemme quando papa Leone, dal sagrato di San Pietro, fa sentire la sua vicinanza: «All’inizio della Settimana Santa, siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del Medio Oriente - dice all’Angelus - che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e, in molti casi, non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi». «Proprio mentre la Chiesa contempla il mistero della Passione del Signore - aggiunge dopo aver celebrato una messa tutta scandita sul tema del rifiuto della guerra - non possiamo dimenticare quanti oggi partecipano in modo reale alla sua sofferenza» ed «eleviamo la nostra supplica» affinché il Signore «sostenga i popoli feriti dalla guerra e apra cammini concreti di riconciliazione e di pace». Leone è comparso puntuale alle dieci in piazza San Pietro. «Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra», ha denunciato nell’omelia. Gesù, ha ricordato, «non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Ha manifestato il volto mite di Dio, che sempre rifiuta la violenza, e invece di salvare sé stesso si è lasciato inchiodare alla croce, per abbracciare tutte le croci piantate in ogni tempo e luogo nella storia dell’umanità». «Questo - ha rivendicato - è il nostro Dio», «un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo, “Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue”».

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