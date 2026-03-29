VaiOnline
Vaticano.
30 marzo 2026 alle 01:13

«Vicini ai cristiani del Medio Oriente» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono passati pochi minuti dalla diffusione del comunicato del Patriarcato latino di Gerusalemme quando papa Leone, dal sagrato di San Pietro, fa sentire la sua vicinanza: «All’inizio della Settimana Santa, siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del Medio Oriente - dice all’Angelus - che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e, in molti casi, non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi». «Proprio mentre la Chiesa contempla il mistero della Passione del Signore - aggiunge dopo aver celebrato una messa tutta scandita sul tema del rifiuto della guerra - non possiamo dimenticare quanti oggi partecipano in modo reale alla sua sofferenza» ed «eleviamo la nostra supplica» affinché il Signore «sostenga i popoli feriti dalla guerra e apra cammini concreti di riconciliazione e di pace». Leone è comparso puntuale alle dieci in piazza San Pietro. «Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra», ha denunciato nell’omelia. Gesù, ha ricordato, «non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Ha manifestato il volto mite di Dio, che sempre rifiuta la violenza, e invece di salvare sé stesso si è lasciato inchiodare alla croce, per abbracciare tutte le croci piantate in ogni tempo e luogo nella storia dell’umanità». «Questo - ha rivendicato - è il nostro Dio», «un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo, “Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue”».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump prepara l’invasione di terra

Il piano: settimane di operazioni mirate Negoziati in Pakistan per riaprire Hormuz 
Regione

Manovra, il paradosso dei soldi bloccati

La Giunta obbligata per legge a non utilizzare una parte delle risorse recuperate a Roma 
Alessandra Carta
Il convegno.

Smeriglio: «Ripartire dai sindaci»

Federica Lai
Festa fuori tempo

Sfilata in maschera dopo il lutto

Orani riparte con il Carnevale annullato per l’omicidio Pireddu 
Gianfranco Locci
Verso la Pasqua.

Desulo, le prioresse richiamano una grande folla

Giorgio Ignazio Onano
Il focus.

Punti di ristoro, segnali di vita

Rush finale per l’area di Monte Urpinu, attesa per i chioschi di Buoncammino 
Andrea Artizzu