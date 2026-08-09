Vlahovic-Lukaku, derby tra attaccanti sulle due sponde del Bosforo a Istanbul 

Roma. Potrebbe concludersi a breve l’estate da svincolato di Dusan Vlahovic . Le sirene turche del Besiktas provano a incantare il centravanti ex Juventus con un contratto da 10 milioni di euro a stagione più un ricco bonus alla firma: a Istanbul il serbo si ritroverebbe alla corte di Vincenzo Italiano, suo allenatore durante l’ultimo anno alla Fiorentina. Sull’altra sponda del Bosforo potrebbe invece approdare un altro bomber del campionato italiano, Romelu Lukaku : il belga sarebbe contento di finire al Fenerbahce e avrebbe già l’accordo con il club, che invece ha rilanciato con una nuova offerta superiore ai 5 milioni di euro per piegare le resistenze del Napoli.

La Roma prova ad affondare il colpo con il Porto per Rodrigo Mora : il brevilineo portoghese, classe 2007, è il nome su cui - dopo qualche trattativa non andata a buon fine - i giallorossi puntano per la trequarti. I lusitani chiedono una cifra attorno ai 50 milioni, il club capitolino cerca di arrivarci con 5 milioni adesso per il prestito e 45 milioni di diritto di riscatto, cercando di accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Mancano soltanto le firme per Nahuel Molina , che dovrebbe accettare un quadriennale, mentre sembra raffreddarsi la pista che porta a Malick Fofana dell’Olympique Lione. In uscita potrebbe esserci Matias Soulé , che piace al Milan. La Roma non è disposta a lasciarlo andare per meno di 35 milioni, con i rossoneri che prima di investire dovrebbero sfoltire la rosa e capire come gestire la situazione Rafael Leao , che potrebbe non partire. L’alternativa all’argentino sarebbe Dario Osorio , cileno del 2004 in forza al Midtjylland: il club danese non vuole scendere sotto i 20 milioni di euro per un’eventuale cessione.

L’Inter ci prova ancora per Moussa Diaby dell’Al Ittihad, mentre il Como ufficializza l’arrivo di Trevoh Chalobah fino al 2031. L’Atalanta ha avviato la trattativa con il Manchester City per Juma Bah , difensore sierraleonese classe 2006, che nelle ultime stagioni è stato girato in prestito al Valladolid, al Lens e al Nizza. I lombardi sono in fase avanzata anche per Thomas Kristensen dell’Udinese, il cui dt Gokhan Inler ha confermato di aver ricevuto un’offerta. Roberto Piccoli sempre più vicino al Bologna per una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

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