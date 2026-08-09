«La Maddalena? Meravigliosa» 

Giorgia Meloni ha lasciato l’arcipelago-parco nazionale come era arrivata: senza cerimoniale, con una scorta discreta e un traghetto di linea. Tre giorni da presidente del Consiglio in vacanza, ma soprattutto da turista tra Caprera, Spargi, Budelli, Santa Maria e Razzoli, in uno dei luoghi della Sardegna tanto belli quanto abituati a vedere passare capi di Stato, ministri e uomini di governo. La premier è ripartita ieri mattina presto, insieme alla figlia, dopo un soggiorno che ha acceso i riflettori su La Maddalena ma che è rimasto lontano dalla liturgia delle visite ufficiali. Mare, gommone, passeggiate in centro e contatto diretto con residenti e turisti.

Gli incontri

A rendere pubblico il luogo del soggiorno è stato il Grand Hotel Resort Ma&Ma, con una foto della presidente insieme allo staff e un messaggio sui social: «Un’emozione, un privilegio, un ricordo che resterà nel cuore. Siamo profondamente orgogliosi che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia scelto il Grand Hotel Resort Ma&Ma per il suo soggiorno nella nostra splendida Isola. Grazie, Presidente, per noi è stato un onore accoglierLa e condividere la magia di questo Arcipelago che non è solo una semplice destinazione ma è una terra autentica, preziosa, capace di regalare emozioni e ricordi che restano nel cuore». Il momento più pubblico è arrivato sabato sera in piazza XXIII Febbraio. Ad attenderla c’erano i simpatizzanti isolani di Fratelli d’Italia, ai quali si sono aggiunti diversi turisti; presenti il sindaco Fabio Lai, rientrato dalle ferie, e la vicesindaca Federica Porcu. Applausi, saluti, strette di mano e molti selfie.

«Tornerò»

Il giudizio sull’isola è stato netto. «La Maddalena è meravigliosa, le persone sono molto accoglienti ma anche molto rispettose», ha detto Meloni. Una comunità caratterizzata dalla discrezione, dalla capacità di accogliere un personaggio pubblico senza trasformarne la presenza in un assedio. La Maddalena, del resto, con le alte cariche dello Stato ha una memoria lunga. Dai Savoia ai presidenti della Repubblica, dai capi di governo ai ministri della Difesa.

È anche per questo che qui la presenza di un personaggio importante suscita curiosità ma raramente soggezione. L’isola osserva, saluta, magari chiede una fotografia e poi torna alla propria giornata. Una cordialità distaccata diventata quasi un tratto identitario e che Meloni ha mostrato di apprezzare. «È un territorio splendido, con uno dei mari più belli che abbia visto in vita mia e fondali straordinari». Meloni ha raccontato anche la parte più privata della vacanza. «Mi sono divertita molto e mi sono riposata. Ed è piaciuta anche a mia figlia. La consiglio assolutamente». Snorkeling, apnea, bagni e gommone, con pranzi frugali portati in una borsa frigo. E alla domanda su un possibile ritorno ha risposto sorridendo: «Sono certa che mi rivedrete, non vi libererete facilmente di me».

La partenza

Il soggiorno era iniziato giovedì scorso con un volo di linea da Roma a Olbia, quindi il trasferimento a Palau e il traghetto per La Maddalena. Poi il mare, Caprera e le isole del nord dell’arcipelago. Venerdì, caduto il riserbo iniziale, la premier si era concessa una passeggiata in centro e la cena a Cala Gavetta.

Ieri mattina l’ultimo passaggio sul traghetto e la partenza. Non una visita ufficiale, ma una vacanza destinata a entrare nella piccola storia maddalenina degli ospiti illustri.

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