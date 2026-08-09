Ancora caldo infernale, da oggi picchi fino a 43 gradi 

In Sardegna arrivano altri giorni di caldo infernale. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta per temperature elevate valido da oggi a mercoledì, su tutte le zone interne dell’Isola, dove i termometri raggiungeranno picchi anche fino a 43 gradi, soprattutto sulla piana di Ottana, nel Logudoro e nel Campidano.

Ma neppure a metà settimana ci sarà una tregua, le temperature saranno sempre superiori alla media stagionale almeno fino a Ferragosto.

Mercoledì e giovedì – dice l’Arpas – si avrà cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani che daranno luogo a isolati rovesci o temporali attesi nelle zone interne nella giornata di giovedì. Le temperature, sempre sopra le medie del periodo, saranno generalmente stazionarie o in lieve calo. I venti soffieranno deboli con brezze marine pomeridiane. Mari generalmente poco mossi, localmente mosso il Mare di Sardegna.

Continua a restare alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali. È operativo 24 ore su 24 il Pronto Intervento Sociale al numero 345.6865769. Inoltre, continua il servizio dello Sportello di Ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Per offrire sollievo durante le giornate più calde, la Giunta comunale ha istituito i rifugi climatici, spazi pubblici più freschi e confortevoli grazie alla presenza di verde, ombra e fontanelle. Ne fanno parte i principali parchi cittadini, tra cui: San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria.

La Protezione civile regionale ricorda di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto per i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente, evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.

Caldo intenso in tutta Italia. Intanto oggi saranno 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, per l'espansione dell'anticiclone subtropicale. Il termometro risalirà un po' ovunque, con picchi di 39°C a Roma e 38°C in numerose città del Centro-Nord e delle isole.

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