Virus dei topi in nave:tre morti e tre contagi 

Doveva essere un viaggio da sogno, un tour da 42 notti iniziato tre settimane fa nel sud dell'Argentina, con destinazione Praia, capitale di Capo Verde, e una tappa in Antartide. Ma per i 149 passeggeri a bordo della nave da crociera Mv Hondius si è trasformato in una crisi sanitaria, a causa di un presunto focolaio a bordo di hantavirus, agente patogeno che avrebbe causato almeno tre morti e altrettanti contagiati. L'Oms ha riferito che una delle vittime è già risultata positiva al virus, mentre il legame non è ancora stato accertato per gli altri due decessi e per i tre che presentano sintomi compatibili con l'infezione.'hantavirus si diffonde principalmente quando il patogeno, presente negli escrementi, nella saliva e nell'urina dei topi, si disperde nell'aria. In rari casi, tuttavia, può essere trasmesso anche fra persone. Sono due le malattie che il virus può causare: una aggredisce i polmoni, l'altra attacca i reni. Secondo i dati di Marine Traffic, l'imbarcazione risulta attualmente ancorata al largo del porto di Praia.

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