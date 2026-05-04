VaiOnline
Allarme.
05 maggio 2026 alle 00:34

Virus dei topi in nave:tre morti e tre contagi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva essere un viaggio da sogno, un tour da 42 notti iniziato tre settimane fa nel sud dell'Argentina, con destinazione Praia, capitale di Capo Verde, e una tappa in Antartide. Ma per i 149 passeggeri a bordo della nave da crociera Mv Hondius si è trasformato in una crisi sanitaria, a causa di un presunto focolaio a bordo di hantavirus, agente patogeno che avrebbe causato almeno tre morti e altrettanti contagiati. L'Oms ha riferito che una delle vittime è già risultata positiva al virus, mentre il legame non è ancora stato accertato per gli altri due decessi e per i tre che presentano sintomi compatibili con l'infezione.'hantavirus si diffonde principalmente quando il patogeno, presente negli escrementi, nella saliva e nell'urina dei topi, si disperde nell'aria. In rari casi, tuttavia, può essere trasmesso anche fra persone. Sono due le malattie che il virus può causare: una aggredisce i polmoni, l'altra attacca i reni. Secondo i dati di Marine Traffic, l'imbarcazione risulta attualmente ancorata al largo del porto di Praia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, il voto è sciolto: a tottus, atrus annus

Videolina ha seguito, sino a mezzanotte, l’emozionante rito in diretta da Villa San Pietro a Cagliari 
Mauro Madeddu
Grandi eventi

Orosei, scacco matto a tutto il mondo I migliori sono qui

Trecento al torneo internazionale La Sardegna tifa per Francesco Sonis 
Tonio Pillonca
La polemica

Grazia a Minetti, Ranucci chiede scusa a Nordio Cipriani: adozione legale

Notizia non verificata, il giornalista:  «Mi devo coprire il capo di cenere» 
Garlasco

I pm convocano le Cappa e Marco Poggi

Delitto di Chiara, le cugine e il fratello sono «persone informate sui fatti» 
Difesa

«Dimonios, baluardo di pace»

Il presidente: l’Italia è riconoscente alla Brigata Sassari in Libano 
Giuseppe Deiana