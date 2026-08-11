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12 agosto 2026 alle 00:38

Virtus: Bremaud Mercede: presa la serba Popovic 

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Prosegue il mercato ambizioso della Virtus Cagliari: nel prossimo torneo di A2 Femminile coach Staico potrà contare anche sul talento della guardia/ala francese Carla Bremaud. Cresciuta cestisticamente in patria, Bremaud ha vissuto un’importante parentesi universitaria negli Usa con Wichita State. Nel 2023 l’approdo in Italia, dove ha vestito le canotte di Abano Terme, Carugate e, nell’ultima stagione, Ancona (15 punti di media).
Sempre in A2, si rinforza anche la Mercede Alghero: il club catalano ha messo sotto contratto Milica Popovic, ala/pivot serba di 24 anni che ha già maturato delle esperienze con Milano e Torino.

Conferma per l’Esperia
In attesa di altre novità in entrata, l’Esperia conferma un altro tassello del suo blocco storico: nel prossimo campionato di B Interregionale ci sarà spazio anche per l’ala Nicola Manca, che ha concluso l’ultimo torneo a 3,5 punti di media. ( ro.r. )

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