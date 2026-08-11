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L’inchiesta
12 agosto 2026 alle 00:43

Cagliari, benvenuti nella città dei cordoli 

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Spuntano uno dopo l’altro sull’asfalto e ridisegnano le strade di Cagliari. I cordoli messi dal Comune a protezione delle piste ciclabili accendono la protesta degli automobilisti e diventano un nuovo terreno di scontro politico. Chi guida denuncia ostacoli pericolosi e spazi di manovra ridotti, mentre i consiglieri delle opposizioni a Palazzo Bacaredda attaccano le scelte dell’amministrazione. L’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis tira dritto: «I cordoli servono a separare auto e biciclette e a garantire maggiore sicurezza a chi pedala». Il dibattito è aperto. Foto di Stefano Anedda .

alle pagine 16 , 17

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