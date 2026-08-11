Caro carburanti, arrivano 50 milioni 

La buona notizia per autotrasportatori e aziende agricole arriverà oggi. Come annunciato, alla fine la Regione verrà incontro alle imprese in sofferenza per il caro carburante legato alla crisi in Medio Oriente. L’emendamento in questione è all’articolo 12 della variazione da oltre due miliardi e parla di incrementi dei costi dei carburanti ma anche dei fertilizzanti. Per farvi fronte la Regione concede agevolazioni per un totale di cinquanta milioni di euro sotto forma di «contributi a fondo perduto, a parziale ristoro dei costi sostenuti tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026». Chi sono i destinatari? Operatori dell’autotrasporto e del trasporto marittimo con sede operativa nel territorio regionale; aziende agricole con sede in Sardegna i cui aiuti sono erogati dalle agenzie agricole; micro, piccole e medie imprese sarde che lavorano nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Tutti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei contributi saranno definiti con delibera di Giunta.

Lo studio

La misura è stata studiata per oltre due mesi, quando sono iniziate le trattative degli assessori a Bilancio e Industria con la Commissione europea. Da subito, infatti, la Regione ha lavorato nella direzione di evitare di incorrere nell’infrazione degli aiuti di stato. «Non vogliamo offrire risposte che magari possono essere sbugiardate dall’Ue dopo qualche mese. Questo non sarebbe utile», aveva chiarito la stessa presidente della Regione Alessandra Todde. Infine la soluzione: la Regione non rischia di incorrere nell’infrazione degli aiuti di Stato perché si farà riferimento al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione Ue per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto della crisi mediorientale. Regime che resterà valido fino al 31 dicembre 2026.

Si tratta dell’ultima norma presente nella manovra estiva del pacchetto per affrontare la crisi di Hormuz. Due giorni fa l’Aula ha dato il via libera a dieci milioni per i voli in continuità per far fronte anche all’aumento del costo del carburante aereo (Jet fuel). (ro. mu.)

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