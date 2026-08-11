L’ondata di caldo più lunga dell’estate  

Roma. La quarta ondata di calore dell'estate 2026 ha già superato per durata le precedenti e potrebbe proseguire fino al 17 agosto, portando a circa 20 i giorni consecutivi con temperature di 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. A preoccupare gli esperti è anche la riduzione degli intervalli tra un'ondata e l'altra, un andamento che potrebbe indicare un cambiamento strutturale del clima.

L’esperto

«L'anticiclone africano si è spostato più a Nord rispetto al passato», osserva Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. In passato l'anticiclone delle Azzorre favoriva il ritorno alla normalità, mentre oggi quello africano tende a inglobare l'Italia più a lungo. La dinamica, ancora allo studio, potrebbe essere legata allo spostamento verso Nord delle fasce climatiche nel quadro del riscaldamento globale.

Il caldo resta intenso in tutta Italia, nonostante una lieve riduzione delle città da bollino rosso: oggi sono 19 sulle 27 monitorate, domani saranno 18. Il 4 agosto erano tutte e 27 in rosso. Gli effetti si fanno sentire anche sull'ambiente e sull'agricoltura. In Veneto la siccità favorisce la risalita del cuneo salino nel basso Po, mentre siccità e incendi minacciano mais e riso in diverse regioni del Nord. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, con Italia e Svizzera che hanno concordato un rilascio straordinario d'acqua dal Lago di Lugano. Sul Monte Bianco lo zero termico è salito a 4.300 metri, costringendo alla chiusura dei rifugi francesi Tête Rousse e Goûter.

Prevenzione e adattamento

La prima ondata era durata 8-9 giorni tra maggio e giugno, la seconda 12-13 giorni a giugno e la terza 13-14 giorni tra luglio. La quarta è iniziata il 29 luglio. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, gli eventi estremi, «più frequenti e severi», impongono di rafforzare prevenzione e capacità di adattamento.

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