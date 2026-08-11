Patriarcato, famiglia, identità cristiana nel programma di Futuro Nazionale 

Pubblicato il programma di Futuro Nazionale. Dalla remigrazione all'abolizione della legge Mancino, passando per la valorizzazione del Made in Italy e lo stop alle armi per l'Ucraina, Roberto Vannacci mette nero su bianco la prima parte della sua proposta politica per l'Italia (con le altre due in uscita nelle prossime settimane). Molte sono le convergenze con l'esecutivo di centrodestra, molte le divergenze, specialmente con Forza Italia. Ma ad accendere la polemica è il tema del "patriarcato mediterraneo”. Quattro le «linee rosse insindacabili»: la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, la famiglia naturale, l'identità cristiana e la concezione romana del diritto.

Il Pd attacca sulla frase «dove scompare ogni traccia della società patriarcale - si legge nel programma - va diffondendosi un preoccupante aumento della violenza sulle donne». Frase definita «una macabra barzelletta» dal senatore dem Filippo Sensi.

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