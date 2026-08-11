Corsa alle primarie, centrosinistra diviso su date e metodo  

Qualsiasi nome esca adesso è «poco più di una chiacchiera» e rischia di essere bruciato. È forse l’unico punto su cui sono quasi tutti d’accordo. Per il resto, la corsa alle primarie del campo largo è già partita senza che nessuno abbia deciso come correrla: turno unico o ballottaggio, prima il programma o il candidato. E soprattutto: sarà davvero un duello Elly Schlein-Giuseppe Conte?

Dalle parti di Avs - prima per voce di Nicola Fratoianni, poi nel monito di Angelo Bonelli - cresce l’irritazione per la corsa a due. Se serviranno i gazebo, avvertono i rossoverdi, si faranno. Ma prima va definita «un’intesa per il Paese»: trasformare già ora il centrosinistra in un ring rischia di lasciare più feriti che vincitori. In casa dem l’orizzonte è l’autunno, anche se per mettere in piedi una consultazione solida - si osserva - «serve tempo». E prima c’è da sciogliere il nodo della legge elettorale: dalle nuove regole dipenderanno anche tempi e modi per delineare l’avversario comune a Giorgia Meloni, nell’ipotesi ormai accreditata di un voto ad aprile. «Lavoriamo ogni giorno per costruire l’alternativa che merita l’Italia», scandisce Schlein. Nel partito si guarda ai precedenti: la sfida Prodi-Bertinotti, l’irruzione di Matteo Renzi capace di trasformare il confronto Bersani-Vendola in un ballottaggio. Stavolta, si osserva, ai gazebo rischiano di scaricarsi «da subito moltissime tensioni». Dietro il risiko dei nomi, la partita vera resta quella tra Schlein e Conte, divisi soprattutto su politica estera e sostegno a Kiev. La sola via di fuga dalle primarie resterebbe il federatore: un nome forte e abbastanza terzo da non suonare come la vittoria di Schlein su Conte, o viceversa. Uno scenario dal quale riemerge Pier Luigi Bersani, capace di parlare a Pd e 5s, mentre alla finestra restano Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi. Un pulviscolo di nomi su cui incombe la variabile Silvia Salis: una sua discesa in campo potrebbe far saltare l’intero tavolo.

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