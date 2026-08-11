VaiOnline
Il dibattito.
12 agosto 2026 alle 00:42

Corsa alle primarie, centrosinistra diviso su date e metodo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Qualsiasi nome esca adesso è «poco più di una chiacchiera» e rischia di essere bruciato. È forse l’unico punto su cui sono quasi tutti d’accordo. Per il resto, la corsa alle primarie del campo largo è già partita senza che nessuno abbia deciso come correrla: turno unico o ballottaggio, prima il programma o il candidato. E soprattutto: sarà davvero un duello Elly Schlein-Giuseppe Conte?

Dalle parti di Avs - prima per voce di Nicola Fratoianni, poi nel monito di Angelo Bonelli - cresce l’irritazione per la corsa a due. Se serviranno i gazebo, avvertono i rossoverdi, si faranno. Ma prima va definita «un’intesa per il Paese»: trasformare già ora il centrosinistra in un ring rischia di lasciare più feriti che vincitori. In casa dem l’orizzonte è l’autunno, anche se per mettere in piedi una consultazione solida - si osserva - «serve tempo». E prima c’è da sciogliere il nodo della legge elettorale: dalle nuove regole dipenderanno anche tempi e modi per delineare l’avversario comune a Giorgia Meloni, nell’ipotesi ormai accreditata di un voto ad aprile. «Lavoriamo ogni giorno per costruire l’alternativa che merita l’Italia», scandisce Schlein. Nel partito si guarda ai precedenti: la sfida Prodi-Bertinotti, l’irruzione di Matteo Renzi capace di trasformare il confronto Bersani-Vendola in un ballottaggio. Stavolta, si osserva, ai gazebo rischiano di scaricarsi «da subito moltissime tensioni». Dietro il risiko dei nomi, la partita vera resta quella tra Schlein e Conte, divisi soprattutto su politica estera e sostegno a Kiev. La sola via di fuga dalle primarie resterebbe il federatore: un nome forte e abbastanza terzo da non suonare come la vittoria di Schlein su Conte, o viceversa. Uno scenario dal quale riemerge Pier Luigi Bersani, capace di parlare a Pd e 5s, mentre alla finestra restano Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi. Un pulviscolo di nomi su cui incombe la variabile Silvia Salis: una sua discesa in campo potrebbe far saltare l’intero tavolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Stipendi più alti per gli staff, la Giunta fa marcia indietro

Salta il piano di aumenti da mezzo milione, polemica in Aula 
Ogliastra.

«La Regione riattivi il servizio anche a Lanusei»

Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
Caso Report

Scontro su Ranucci, Salvini attacca

Il pressing di Lavitola in chat: «Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente» 
Meteo

L’ondata di caldo più lunga dell’estate

L’afa potrebbe durare fino al 17 agosto: 20 giorni di fila con 7-8 gradi sopra la media 