Violenza sulle donne, oggi sit-in davanti al Consiglio regionale 

Femministe, transfemministe, centri antiviolenza, collettivi ma anche adesioni singole: oggi a Cagliari, dalle 9 alle 13 davanti al Consiglio regionale di via Roma, si scende in piazza per protestare contro il ddl Bongiorno che «interviene sulla definizione giuridica di violenza sessuale modificando l’articolo 609 bis del codice penale».

L’iniziativa nasce «da un percorso di confronto tra diverse realtà dell’isola e sarà anche il primo momento pubblico del Coordinamento femminista e transfemminista sardo Arestəs, spazio politico nato per costruire una risposta collettiva agli arretramenti istituzionali che colpiscono l’autonomia delle donne e libere soggettività», si legge nel documento che accompagna il sit-in odierno. Partecipano «i collettivi e centri antiviolenza Istravanadas, Strasura, Onda Rosa, Lìberas, Belle di Faccia».

Il Coordinamento contesta la modifica proposta all’articolo 609 bis. «Il testo oggi in discussione in Parlamento elimina il riferimento al consenso, che deve essere libero e attuale, e introduce la formula del dissenso come “volontà contraria” della vittima. Non è una semplice variazione lessicale, ma uno spostamento politico e giuridico che cambia il modo in cui la violenza sessuale viene riconosciuta».

RIPRODUZIONE RISERVATA