Anziana uccisa in casa, fermato il figlio 

Genova. Uccisa a coltellate, con molte coltellate. Con un coltello da cucina. È morta così un’anziana di 87 anni, Maria Marchetti detta Mariuccia, trovata senza vita in casa in un appartamento all'ultimo piano di via San Felice, nel popolare quartiere genovese di Molassana. Il figlio minore, 52 anni, che viveva con la madre, è stato interrogato per diverse ore in questura e sottoposto a fermo.

La scoperta

Tutto è stato scoperto appena dopo le 15 di ieri pomeriggio, ma non è chiaro quando l'anziana sia stata uccisa. A scoprire l'omicidio è stato il figlio maggiore della donna che da qualche giorno non sentiva né la madre né il fratello minore e così ha deciso di andare a casa. Lì ha trovato il cadavere.

In casa anche il fratello con gli abiti sporchi di sangue vicino al corpo della madre. L'uomo ha immediatamente chiamato la polizia. Sul posto si sono recate alcune volanti inviate immediatamente dalla questura. Poco dopo è arrivato il medico legale e il pm di turno, Luca Scorza Azzarà che ha dato il via alle indagini utili a risalire all'autore di un omicidio efferato: la donna infatti è stata colpita più volte e in più zone del corpo con il coltello. Il medico legale dovrà stabilire la data e l'ora del decesso dell'anziana.

Subito è stato evidente lo stato confusionale del figlio minore del quale, secondo quanto appreso, sarebbero note le fragilità psicologiche, e i suoi abiti con alcune macchie di sangue. Dopo poco è stato trovato un coltello con evidenti tracce ematiche.

Le indagini

Il coltello e il cellulare della donna e del figlio sono stati sequestrati e verranno sottoposti ad analisi, così come gli abiti dell’uomo. Non è esclusa anche una perizia psichiatrica sul 52enne, che è stato sottoposto a interrogatorio in questura.

Il sospettato dell'omicidio «è uno dei figli che è stato portato in Questura con evidenti tracce di sangue addosso», ha raccontato il magistrato al termine del sopralluogo nell'appartamento.

«È stato trovato un coltello sporco di sangue in casa che è stato sequestrato. Verranno espletati tutti gli accertamenti del caso anche sui telefoni e il medico legale dovrà cercare di individuare l'ora del decesso».

