Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi 

Il silenzio dell’intera comunità ha accompagnato Samassi nella giornata di ieri. Una notizia arrivata nelle prime ore del mattino ha iniziato a circolare rapidamente tra le case, lasciando dolore e incredulità. Un incidente stradale ha portato via Diego Murru, quarant’anni, operaio agricolo molto conosciuto in paese.

Lo schianto

Non è ancora chiaro con precisione quando si sia verificato l’incidente, se durante la notte di sabato oppure all’alba di ieri. Teatro della tragedia la strada provinciale 56, poco fuori dal centro abitato di Serrenti, in direzione Samassi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava alla guida di una Fiat Grande Punto e, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Un colpo di sonno? Un malore? Un attimo di disattenzione? La presenza sulla strada di un ostacolo improvviso come un cane? O un guasto meccanico? Di sicuro l’auto ha sbandato uscendo dalla carreggiata e terminando la propria corsa tra la vegetazione, all’interno di un canale che costeggia la strada.

L’allarme

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si è attivata la macchina dei soccorsi. Sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e le forze dell’ordine. I pompieri hanno operato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo con l’ausilio di un’autogrù inviata dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari. Durante le operazioni è stato recuperato il corpo dell’uomo, purtroppo già privo di vita.Secondo quanto riferito dai soccorritori, durante l’uscita di strada il conducente sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I medici del servizio di emergenza non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I rilievi tecnici per ricostruire con precisione quanto accaduto sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Samatzai, supportati dai colleghi della stazione di Sanluri, che hanno gestito anche la viabilità nel tratto interessato.

La strada

La strada provinciale 56 è stata recentemente interessata da alcuni lavori di messa in sicurezza che comprendevano il rifacimento completo del manto stradale e la posa della nuova segnaletica orizzontale. Ancora mancanti, però, i paletti catarifrangenti a bordo strada. Non è la prima volta, inoltre, che la Provinciale è teatro di tragedie: solo lo scorso anno una giovane ragazza di Serramanna ha perso la vita in un incidente.

Il cordoglio

La notizia ha scosso la comunità di Samassi. A ricordare Diego Murru sono soprattutto gli amici di lunga data, che ne sottolineano la grande gentilezza e l'immensa premura. Stefano Pittau si lascia andare ai ricordi: «Diego era una persona di gran cuore, gentile. Un lavoratore instancabile, si dava tanto da fare. C’era sempre quando avevi bisogno di lui, ci sentivamo ogni giorno». Anche Andrea Mudu lo ricorda con parole cariche di affetto: «Nell’ultimo periodo era un po’ assente, non è mai stato uno che parlava tanto, ma quando avevi bisogno lui era in prima fila, sempre disponibile a darti una mano».

La sindaca di Samassi, Beatrice Muscas, ha espresso la vicinanza del paese alla famiglia: «La notizia ci ha sconvolto, queste perdite sono perdite di una comunità, toccano tutti nel loro insieme. Ti aspetti che il ciclo della vita faccia il suo corso naturale, davanti a situazioni così tragiche rimani senza parole».In queste ore di dolore si è stretta attorno alla famiglia l’intera comunità samassese, ancora incredula davanti a una scomparsa così tragica.

