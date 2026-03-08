Contestazione a Calenda con il gesto della pistola 

Uno striscione con la scritta “Fuori Calenda dall'Università” esposto per qualche minuto, a disturbare un incontro all'università di Ca' Foscari a Venezia, poi un video che ritrae un contestatore fare il gesto della P38 e offese sui social. Lo ha rivelato ieri l'associazione studentesca Futura, che giovedì scorso aveva organizzato un incontro con il leader di Azione.

La contestazione è stata rivendicata sui social dal Collettivo Sumud, che già si era reso protagonista in ottobre dell'interruzione di un incontro con l'ex parlamentare Pd Emanuele Fiano. In un video su Instagram del collettivo si vede anche un contestatore fare il gesto della P38 verso il banco dove era seduto Calenda, e un altro pronunciare lo slogan: “Guerra alla guerra. Futura è guerra. Guerra a Futura”. «Dopo l'incontro con il senatore Carlo Calenda a Ca' Foscari - denuncia una nota di Futura - sui social sono comparsi insulti e minacce nei confronti dell'associazione e dei suoi soci. Questi comportamenti superano il legittimo dissenso e alimentano un clima di intimidazione inaccettabile in università». Molte le reazioni politiche di solidarietà a Calenda, da parte di esponenti di tutti i partiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA