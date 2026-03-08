VaiOnline
Il racconto.
09 marzo 2026 alle 00:26

La madre di Domenico: «Nessuno disse che il cuore era congelato» 

Roma. «Se continuiamo ad andare in televisione è perché vogliamo ricordare Domenico e aiutare gli altri bambini. Questa cosa non deve succedere più, nessun’altra famiglia deve soffrire come noi». A Domenica In, dove ieri erano ospiti, lo hanno detto Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori di Domenico, il bambino di Nola morto il 21 febbraio dopo cinquantanove giorni di agonia. Aveva due anni e quattro mesi e ad appena centoventi giorni di vita gli venne diagnosticata una grave cardiomiopatia dilatativa. Da allora il piccolino aspettava un cuore nuovo. Ma quello trapianto il 23 dicembre era “bruciato”. Non funzionante. Di fatto distrutto dal ghiaccio secco utilizzato per il trasporto da Bolzano all’ospedale Monaldi di Napoli, secondo la ricostruzione della Procura.

La donna ha raccontato che dopo l’operazione «nessuno ci ha detto che il cuore era arrivato congelato. Lo abbiamo scoperto dai giornali il 7 febbraio». La mamma ha detto di aver capito che suo figlio «non era più salvabile quando è arrivato il secondo organo. In quel momento mi sono sentita presa in giro». Ad accompagnare i genitori di Domenico nel salotto di Mara Venier c’era anche il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, che ha puntato il dito contro il «mancato monitoraggio della temperatura durante il trasporto», una colpa medica per la famiglia del bambino.

Senza un cuore nuovo il bambino aveva «il 50% di possibilità di vivere – ha spiegato la mamma di Domenico ieri in tv –. Ma quando la dottoressa mi disse che c’era un cuore per mio figlio, io non ero contenta, avevo una brutta sensazione. Non riuscivo a viverla bene». Stesso sentire per papà Antonio: «Ero accanto alla Terapia intensiva con un amico e avevo pensato: “Io me lo porto a casa”. Ma poi io e Patrizia ci eravamo detti: se lo portiamo via, che genitori siamo?».

