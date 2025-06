Villa Pamphili, il killer dai due nomi 

Roma. Un documento valido del 2019, ma con nome falso. Un passaporto con cui Francis Kaufmann, questo il vero nome dell'uomo che ha ucciso una bimba di pochi mesi a Roma, ha girato per anni. Malta, Russia, Italia e Grecia le sue ultime mete. Il giallo di Villa Pamphili ha un nuovo tassello: l'uomo fermato in Grecia, sull'isola di Skiathos, non è Rexal Ford. La Procura e l'Fbi sono a una nuova svolta: il 46enne aveva un documento rilasciato dagli Usa sei anni fa con un nominativo falso. L’elemento apre ulteriori scenari in una storia confusa.

Sconosciuta

La donna trovata morta a duecento metri dalla figlia resta ancora nome. «Ha detto di chiamarsi Stella Ford», dicono alcuni testimoni, ma non ci sono conferme. Per gli inquirenti la provenienza è tra la Russia, dove i due avrebbero soggiornato, e l'Ucraina. Per un testimone, Oskar “El Mariachi”, musicista messicano che l'ha conosciuta a Malta, lei era un «genio dell'informatica, un’hacker. Un Robin Hood della rete. Nemmeno Rexal sapeva bene cosa facesse». Che cosa facevano i due per vivere? Sono esclusi legami con apparati di sicurezza? Lui si presentava come regista e produttore cinematografico. Il 7 maggio Kaufmann - con la donna e la bimba - si è recato in uno studio romano di produzione per un progetto internazionale. Il 5 giugno il californiano ha inviato un vocale a un italiano: «Mia moglie mi ha lasciato. È tornata con il suo ex, ricco. Mi ha lasciato con la bambina perché non era più interessata a fare la madre. Ora cerco un luogo dove stare a Roma». Nello stesso audio, l'uomo accenna a un progetto di cinema.

La nascita della bimba

Parole registrate quando la donna era già morta. Un corpo, al momento, non reclamato la cui identità potrebbe essere svelata grazie a un elemento determinante: a metà 2023, Ford arriva a Malta e conosce la donna. La bambina nasce nel 2024, forse in un'ospedale dell'isola. Per questo sono in corso verifiche per scoprire il nome della madre, forse contenuto nei registri sanitari. È da lì che la coppia, con la bimba, sarebbe poi partita per andare Russia.

Indagini serrate

Infine il drammatico epilogo in Italia, con il cadavere della neonata ritrovato il 7 giugno scorso. Sul corpo, lasciato accanto a una siepe, segni di violenza e strangolamento. All'indagato i pm di contestano l'omicidio volontario aggravato dalla minore età della vittima e l'occultamento di cadavere.

