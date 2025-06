Richieste di connessione, 214 sono per l’on shore 

Sono meno del mese scorso ma, visti così, i numeri relativi alle richieste di connessione al 31 maggio fanno sempre un certo effetto.

Il totale regionale

Nel dettaglio, in tutta la Sardegna ne sono state presentate 709, comprendendo nel computo, solare, eolico on shore, eolico off shore e idroelettrico. Per quanto riguarda il solare le richieste sono 465, per l’olico on shore 214, per l’eolico off shore 29, per l’idroelettrico 1.

La sintesi provinciale

Secondo i dati più recenti, guida la classifica delle richieste di connessione nelle province quella di Sassari, dove sono 11 le pratiche per l’off shore, 108 quelle per l’on shore e 199 per il solare. In tutto quindi sono 318. Secondo il Sud Sardegna con 217 richieste: 138 per il solare, 11 per l’off shore e 68 per l’on shore. Quindi Oristano con 78 pratiche: 1 per l’off shore, 1 per l’idroelettrico, 60 per il solare e 14 per l’on shore. E poi Nuoro, con 51 pratiche: 39 per il solare e 22 per l’on shore. Chiude Cagliari con 35 richieste: 27 per il solare, 6 per l’off shore, 2 per l’on shore. Tra questi dati ci sono anche molti progetti di quelli in fase di presentazione. La potenza complessiva relativamente all’Isola è di 51,46 GW.

