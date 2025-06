Saccargia, interrogazione alla Camera contro il piano Erg 

Il caso Saccargia è finito in Parlamento. Dopo la conferenza ai piedi della basilica, in cui i comitati della Gallura, della Nurra e del Sarcidano hanno presentato al ministero dell’Ambiente, alla presidenza del Consiglio e per conoscenza alla Regione una richiesta di annullamento in autotutela del giudizio di compatibilità ambientale e dei successivi pareri positivi in favore del progetto di “Potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe con potenza complessiva pari a 121,5 Mw” presentato il 27 novembre 2018 dalla società Erg Wind Sardegna Srl, che rischia di circondare la zona della basilica con 27 aerogeneratori eolici da 180 metri. «La richiesta si basa sulla rilevazione di dati distorti e inattendibili nello studio del vento nel luogo interessato dall’impianto, presentato dalla Erg», fanno sapere i Comitati. «Abbiamo scritto a 16 parlamentari e ci hanno risposto in 3: Giovanni Satta, Antonella Zedda e Francesca Ghirra. Quest’ultima ha anche presentato un’interrogazione parlamentare». La deputata Progressista ha interrogato, con richiesta di risposta scritta, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, spiegando di aver appreso da notizie di stampa della mobilitazione dei due comitati e della relazione tecnica della Erg che «non rispetterebbe i criteri tecnici minimi richiesti dalla normativa vigente, in quanto nello specifico la compatibilità ambientale, deriverebbe dalla presa in considerazione di uno studio della risorsa eolica, prodotto dalla Erg Wind Sardegna Srl, inattendibile, ascientifico e non rispondente alla normativa vigente». Ghirra ha chiesto al ministero «quali iniziative intenda intraprendere per verificare la perfetta aderenza del procedimento adottato con le prescrizioni di legge».

RIPRODUZIONE RISERVATA