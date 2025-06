Da Alghero a Cabras e Arzachena. Polemiche e dibattiti sui campi boe, aree attrezzate in rada per i diportisti destinate a un generale incremento nell’Isola, prima destinazione mondiale per i maxi yacht e dove turismo e nautica sono settori in crescita. «Un servizio da potenziare», dice l’assessore Franco Cuccureddu. «La Regione sia più severa con le autorizzazioni: le regole sono vecchie», dice il sindaco di Baunei Stefano Monni.

