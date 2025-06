Omicidio in masseria, un fermo 

CASERTA. I carabinieri hanno fermato il 21enne bengalese Pranto Hawlader, sospettato per l’omicidio di Alagie Sabally, un 17enne del Gambia ucciso domenica pomeriggio nel ristorante della masseria Adinolfi di Sant’Angelo in Formis. Entrambi lavoravano nella cucina, secondo la ricostruzione dei carabinieri hanno avuto un violento alterco dopo che Sabally aveva commesso degli errori ai fornelli: a quel punto sarebbero venuti alle mani e Hawlader avrebbe pugnalato il 17enne con un paio di forbici.

Pranto Hawlader non ha comunque ammesso alcun addebito e ha detto di aver perso i sensi dopo essere stato colpito duramente e stretto alla gola dal 17enne. Ieri la famiglia Adinolfi, proprietaria della masseria, , spiega che Sabally era stato contattato attraverso il responsabile della comunità in cui risiedeva, al quale si era rivolto Pranto Hawlader perché gli serviva una persona in cucina per la giornata di domenica.

RIPRODUZIONE RISERVATA