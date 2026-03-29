Giardino sotto le mura, 12 anni di contenziosi per il locale mai aperto 

Dodici anni di contenziosi, gare andate deserte e intoppi burocratici. Il punto ristoro del Giardino sotto le mura non è mai stato aperto. Quello spazio immerso nel verde, confinante con la Passeggiata coperta, ben curato tra fontane e statue di Pinuccio Sciola ha ospitato manifestazioni di primo livello ed è un punto di attrazione per migliaia di turisti che lo visitano prima di salire al bastione di Saint Remy. Un luogo ottimale per un locale che oltre a fornire un servizio sarebbe un’ottima opportunità di lavoro. Niente da fare, gli scogli burocratici sono a tutt’oggi insuperabili.

Il punto di ristoro comunale del Giardino sotto le mura non ha mai conosciuto un gestore. Nel 2016 i vincitori della gara si erano aggiudicati la concessione per sei anni del punto ristoro e del teatrino, ma al momento dell'affidamento erano state scoperte irregolarità nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia e l’amministrazione era stata costretti ad annullare la concessione. I vari assessori di turno avevano annunciato nuove gare d’appalto ma sino a oggi il punto ristoro realizzato seguendo lo stile futurista di Ubaldo Badas è solo un’idea in un cassetto.

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