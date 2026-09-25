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26 settembre 2026 alle 00:35

Viale La Plaia-San Paolo, svolta in quindici giorni «Pronti col nuovo asfalto» 

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Le reti metalliche e le ruspe restano, gli operai no. E all’imbocco di via San Paolo il cantiere continua a restringere uno dei passaggi più delicati della viabilità tra viale La Plaia e l’ingresso della città. La curva è ridotta a una sola corsia proprio nel punto in cui arrivano le auto da viale La Plaia: una strettoia che impone particolare attenzione, soprattutto quando i veicoli sopraggiungono a velocità sostenuta.

Lo stop, però, dovrebbe avere i giorni contati. E-Distribuzione prevede di poter riprendere i lavori entro due settimane e di completare l’intervento entro la fine di ottobre. Il cantiere è legato alla nuova cabina primaria realizzata all’interno del porto con finanziamenti Pnrr. Un’infrastruttura che richiede la realizzazione delle linee elettriche in entrata e in uscita e che nei mesi scorsi ha comportato diversi attraversamenti stradali, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Adesso siamo alla fase dei ripristini. «Ci sono state alcune difficoltà burocratiche con il Comune, ma sono state risolte», spiegano dalla società. L’intervento non riguarderà soltanto viale La Plaia e via San Paolo. E-Distribuzione procederà infatti anche al rifacimento dell’asfalto nei tratti interessati dagli scavi estivi in via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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