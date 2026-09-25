SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’emendamento.
26 settembre 2026 alle 00:36

Collegamenti marittimi, ok all’osservatorio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Un passo storico e decisivo per il riconoscimento tangibile della nostra condizione di insularità e per la tutela reale del diritto alla mobilità di cittadini e imprese della Sardegna». Così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera, esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso dal Governo all’emendamento a sua prima firma, presentato nell'ambito del disegno di legge sulla riforma dei porti in discussione in Parlamento. L’emendamento introduce un articolo aggiuntivo volto all’istituzione, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’osservatorio paritetico sui trasporti marittimi e la continuità territoriale da e per la Sardegna. L’organismo, a composizione paritetica tra il Mit, la Regione e l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, avrà l'obiettivo prioritario di monitorare le tariffe e i noli marittimi al fine di contrastare i rincari speculativi estivi e mitigare l'impatto delle direttive europee, come la normativa Ets sulle emissioni, i cui sovraccosti logistici rischiano di ricadere integralmente sul comparto produttivo locale, sull'autotrasporto e sui consumatori sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

Bovini sardi: «Basta quarantena»

l T. Careddu
il conflitto

I Patriot all’Ucraina, c’è il via libera

L’annuncio di Zelensky. Putin, gelo sui negoziati ma assicura: non attacco l’Ue 
Venti di guerra

Crosetto: «Pronti a difenderci»

Il ministro: ottimista, ma dobbiamo prepararci a ogni evenienza 
Emanuele Floris
La manifestazione

«Dermatite bovina, basta restrizioni»

Anche il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni in testa al corteo 
Tania Careddu
L’allarme

Emergenza migranti, Monastir allo stremo: «Temiamo il peggio»

Si complica la convivenza col vicino hotspot La sindaca: «Sono troppi e c’è insofferenza» 
Ilenia Giagnoni
La svolta.

Raid punitivo, denunciati sei ragazzi

Raffaele Serreli
La polemica

Decreto scuola, sindaci in allarme Il nodo coperture

Sala: «A Milano costretti a chiudere classi o istituti»  