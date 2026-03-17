Viabilità e sicurezza: ecco i dossi dissuasori 

Se non provvedono gli automobilisti a moderare la velocità in città, ci pensa il Comune ad imporlo: è stata avviata una nuova ondata di posa dei dossi dissuasori o attraversamenti pedonali. È il terzo intervento massiccio nel giro di quattro anni. E l’operazione,iniziata grazie a uno studio della Polizia municipale, non è conclusa perché le strade critiche sono ancora tante e le richieste fioccano. Intanto però ecco una nuova sfilza di dossi artificiali che saranno utili ad aumentare la sicurezza stradale nelle aree residenziali.

«L’intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - è pensato in particolare per tutelare i cittadini più vulnerabili come pedoni, ciclisti, anziani, bambini e persone con disabilità, e nasce anche dalle segnalazioni pervenute». I nuovi dossi saranno installati in via Giacomo Balla (rione di Santa Caterina), nella località La Serra, in via Nilde Iotti (a Is Maccionis, dove peraltro è in vigore il limite di 30 chilometri all’ora), in via dei Giardini (quartiere Carbonia Due). Un paio di mesi fa attraversamenti rialzati con effetto dosso sono stati installati in via Liguria, a Flumentepido, a Cortoghiana, Bacu Abis, all’uscita di Serbariu.

Diversi anni orsono erano comparsi a Is Gannaus, via Satta, Costa Medau Becciu, via Dalmazia. Ma sono incessanti le richieste che riguardano ad esempio anche corso Iglesias, via Asproni, via Sicilia. E soprattutto in via della Vittoria davanti alla biblioteca dove spesso la condotta degli automobilisti è irresponsabile nonostante la continua presenza di bambini.



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