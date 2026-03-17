VaiOnline
Milano.
18 marzo 2026 alle 00:16

Moda, lavoratori sfruttati: due marchi sotto accusa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Disposto il controllo giudiziario d’urgenza per due aziende della moda di lusso, accusate di aver basato la produzione su subappalti irregolari e sfruttamento del lavoro. L’indagine della Procura riguarda Alberto Aspesi&C e Dama spa (legata al brand Paul & Shark), insieme ai rispettivi vertici, e tre imprenditori cinesi titolari di un opificio a Garbagnate Milanese. Secondo gli inquirenti, tra il 2023 e il 2025 la produzione sarebbe avvenuta in condizioni degradanti, con turni fino a 14 ore al giorno, sette giorni su sette, e salari sotto la soglia di povertà.

Le aziende avrebbero consapevolmente adottato un modello produttivo basato sull’abbattimento dei costi, senza adeguati controlli sulle condizioni di lavoro, pur effettuando verifiche sulla qualità dei prodotti. Il laboratorio, più volte ispezionato e persino rinominato, operava senza misure di sicurezza e con spazi adibiti abusivamente a dormitorio. Il sistema avrebbe garantito margini altissimi, fino al 95 per cento.

I magistrati contestano il caporalato diretto: circa 45 lavoratori sarebbero stati impiegati in nero in condizioni di grave sfruttamento. La presenza costante dei rappresentanti aziendali nell’opificio renderebbe difficile escludere una responsabilità consapevole. Spetta ora al giudice la decisione sulla convalida del provvedimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sindaca Contini: «Contatteremo la Regione per valutare come agire»

Torri alte 200 metri tra le domus de janas

Impianto eolico a Putifigari: il Tar accoglie il ricorso di Edison L’Isola senza protezione dopo la bocciatura delle Aree idonee 
Lo. Pi.
Il conflitto

Diplomazia e dialogo, la linea prudente dell’Italia

«Contrari all’intervento armato nello Stretto di Hormuz» Crosetto: una missione internazionale sotto l’egida Onu 
Lo prevede l’accordo preliminare firmato dalla Regione che ha deciso anche di ritirare il ricorso presentato nel 2023

Aeroporti, un destino da merce di scambio

Dopo la privatizzazione gli scali dell’Isola possono essere rivenduti nel giro di due anni 
Alessandra Carta
Il caso

La Corte d’appello vaticana: processo Becciu da rifare

«Diritto di difesa non pienamente garantito», i giudici decretano la «nullità relativa del primo grado» 
L’inchiesta

Armi e pestaggi: arrestato Baby Gang

Il trapper accusato anche di violenze sulla ex: «Non hai diritto di parola» 