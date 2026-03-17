Raid su Teheran, eliminati due pilastri del regime 

Raid mirato su Teheran: Israele rivendica l’uccisione di due pilastri del regime, Larijan e Soleimani. Nel frattempo Trump continua a parlare di fine della guerra vicina. Secondo la Cnn, una portaerei Usa con 2200 marines è diretta verso il Medio Oriente. Crepe nel fronte interno americano: si dimette il capo dell’antiterrorismo: «L’Iran non rappresentava una minaccia immediata, abbiamo ceduto alla lobby di Israele». Il ministro Crosetto: «Bisognerebbe pensare a una missione dell’Onu per garantire la sicurezza delle navi nello stretto di Hormuz.

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