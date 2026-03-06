VaiOnline
Sestu.
07 marzo 2026 alle 00:26

Via Tripoli, cantiere Abbanoa: strada chiusa ma in modo graduale 

Nuovo dramma per gli automobilisti di Sestu. A causa di nuovi lavori, via Tripoli sarà progressivamente chiusa. Disagi in arrivo ma è il prezzo per il rinnovamento della rete idrica a cura di Abbanoa. Si parte da lunedì: il Comune ha pubblicato l’elenco dei tratti che verranno chiusi gradualmente. Prima quello dalla rotatoria all’incrocio tra via Monserrato e piazza Pertini fino a via Iglesias, poi da via Iglesias a via Giolitti, da via Giolitti a via Volta, da via Volta a traversa Tripoli e infine il tratto dove traversa Tripoli interseca con via Vittorio Veneto e via Umberto I. Deviata anche la linea Arst Monserrato-Policlinico, che dovrà svoltare in via Montgolfier. La stessa svolta sarà obbligatoria per tutti i mezzi pesanti. L’opera di Abbanoa continua seguendo il programma per migliorare una rete idrica vecchia e fatiscente. Dopo aver toccato altre vie, arriva anche in via Tripoli. In totale l’ente ha investito 2 milioni di euro, sostituendo oltre 4 chilometri di condotte, di cui ben mezzo chilometro è proprio in via Tripoli. Un nuovo cantiere fa la sua comparsa per le strade di Sestu, già molto interessate da lavori. Primi fra tutti quello per il percorso ciclopedonale in via Giulio Cesare e quello per la rotatoria sull’ex 131, che fa capo alla Città Metropolitana.

