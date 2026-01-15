Via San Francesco e scuole elementari: il Comune investe un milione e mezzo 

Il Comune di Ulassai continua a investire sulle opere pubbliche, e non si ferma ai finanziamenti, cospicui, riscossi attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie al quale complessivamente il Comune ha messo in cassaforte e sta spendendo oltre 12 milioni di euro.

L’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Soru non è fermata lì e ha ottenuto altre importanti risorse. «P er quanto riguarda le azioni che non derivano dal Pnrr – spiega il sindaco – sono in attuazione due progetti significativi in corso d’appalto sulla base della procedura approvata dalla Regione. Soru entra nel dettaglio: «Il primo intervento concerne progetto di via San Francesco, che parte dalla nuova circonvallazione, per un importo di 560mila euro; il secondo contempla la ristrutturazione dell’ultima scuola non ancora oggetto di intervento, ovvero la scuola elementare, per la quale saranno spesi 920mila euro».

