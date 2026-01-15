VaiOnline
Ulassai.
16 gennaio 2026 alle 00:34

Via San Francesco e scuole elementari: il Comune investe un milione e mezzo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Ulassai continua a investire sulle opere pubbliche, e non si ferma ai finanziamenti, cospicui, riscossi attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie al quale complessivamente il Comune ha messo in cassaforte e sta spendendo oltre 12 milioni di euro.

L’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Soru non è fermata lì e ha ottenuto altre importanti risorse. «P er quanto riguarda le azioni che non derivano dal Pnrr – spiega il sindaco – sono in attuazione due progetti significativi in corso d’appalto sulla base della procedura approvata dalla Regione. Soru entra nel dettaglio: «Il primo intervento concerne progetto di via San Francesco, che parte dalla nuova circonvallazione, per un importo di 560mila euro; il secondo contempla la ristrutturazione dell’ultima scuola non ancora oggetto di intervento, ovvero la scuola elementare, per la quale saranno spesi 920mila euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 