VaiOnline
Il caso
16 gennaio 2026 alle 00:39

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato  

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un terremoto giudiziario investe i vertici del Garante per la Privacy. Una indagine della Procura di Roma vede indagati il presidente dell'autorità, Pasquale Stanzione, e l’intero Collegio. Le accuse sono pesanti: corruzione e peculato. Il procedimento, avviato nei mesi scorsi dopo una serie di servizi mandati in onda da Report, ieri mattina ha vissuto di un’improvvisa accelerazione con le perquisizioni della Guardia di Finanza che ha acquisito documenti e telefoni e pc degli indagati.

Tessere e rimborsi

Al centro dell'indagine, coordinata dall’aggiunto Giuseppe De Falco, presunte “spese pazze” compiute dal board ed episodi di corruzione legati a sanzioni opache comminate negli ultimi due anni nei confronti di alcune società, tra cui Ita Airways e Meta. Tra gli elementi citati dai magistrati figurano tessere “Volare Executive” del valore di circa seimila euro ricevute come presunta utilità in relazione alla mancata erogazione di sanzioni e richieste di rimborsi per spese ritenute non inerenti all’attività dell’Autorità, come acquisti alimentari, parrucchiere, viaggi, alberghi di lusso, cene di rappresentanza, servizi di lavanderia e attività di fitness.

Tokyo e auto blu

Tra le spese contestate ai vertici del Garante viene anche citata una missione all’estero per il G7 di Tokyo, per la quale il costo reale sarebbe stato superiore a quanto ufficialmente comunicato.

L’indagine avviata dalla Procura di Roma comprende inoltre l’uso di mezzi aziendali per attività non istituzionali e la gestione di sanzioni riguardanti dispositivi tecnologici con implicazioni sulla privacy.

Tra i testimoni figurano l’ex segretario generale Angelo Fanizza, dimessosi recentemente, che aveva avviato verifiche interne legate alla trasmissione Report.

I protagonisti dell’inchiesta hanno dichiarato di essere sereni e ricordano che si tratta di indagini preliminari.

Tensioni politiche

La vicenda ha suscitato reazioni politiche: diversi esponenti di partiti di opposizione (Sandro Ruotolo del Pd, ma anche Avs e +Europa) chiedono le dimissioni del Collegio, sottolineando l’interesse pubblico nella trasparenza della gestione dell’Autorità. La Procura continua a raccogliere documenti e testimonianze per valutare l’eventuale prosecuzione del procedimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 