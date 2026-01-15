VaiOnline
Lo scontro con Report
16 gennaio 2026 alle 00:39

La multa alla Rai e le dimissioni nell’Authority 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le perquisizioni di ieri, con la notizia dell’indagine avviata del collegio del Garante della Privacy, sono l’ultimo sviluppo di uno scontro tra Report e l’Autorità. La miccia si è accesa il 23 ottobre scorso con la notifica di una sanzione di 150mila euro alla Rai per la diffusione da parte di Report dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, in merito alla vicenda con protagonista l’ex ministro e Maria Rosaria Boccia. «Qualcuno sta armando il Garante della Privacy per punirci», ha attaccato il conduttore Sigfrido Ranucci. Da lì il livello dello scontro si è alzato. Report ha trasmesso immagini che immortalavano il membro dell'Autorità Agostino Ghiglia, indicato da FdI, nella sede del partito il giorno prima della sanzione. Poi a fare un passo indietro è stato quasi due mesi fa la figura al vertice della macchina amministrativa dell’Autorità, il segretario generale Angelo Fanizza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 