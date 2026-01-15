«Non si bloccherà il cantiere del ponte» 

INVIATO

Villaputzu. Il miracolo invocato, ma certamente non previsto, era un’accelerazione dei lavori per restituire al traffico l’ormai centenario ponte sul Flumendosa in perenne ristrutturazione. Invece si è rischiato di bloccare quel poco che si faceva, nell’opera pubblica resa cantiere due anni fa, creando gravi fastidi e danni economici a Villaputzu, Muravera e San Vito. E ai turisti: non foss’altro perché la distanza tra Villaputzu e gli altri due Comuni, se nell’attuale guado c’è troppa acqua e non si può attraversare, è salita da due a diciotto chilometri.

La discarica

Potrebbe andare peggio? Sì: potrebbe piovere. Il che ingrosserebbe il fiume e costringerebbe a chiudere il percorso di emergenza. Poteva andare peggio e lo ha fatto: un paio di giorni fa, al posto del miracolo, è arrivato il verbale della Forestale sul sequestro di vecchi pezzi staccati dal ponte e poi interrati abusivamente nell’area del cantiere. Una pratica scorretta che i ranger imputano all’impresa siciliana vincitrice dell’appalto, ma per fortuna non è giunto il temuto stop ai lavori. «Non è necessario», assicura il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, «quell’area non interferisce con il cantiere, che dunque può proseguire». Non è più semplice lentezza: ormai è tradizione.Il fatto è, per dirla con Porcu che è anche consigliere regionale del Campo largo, che «il guado realizzato dal Comune di tanto in tanto è sommerso dal Flumendosa e si chiude ad ogni allerta meteo. L’impresa vincitrice dell’appalto non appare in grado di svolgere il lavoro: chiediamo alla Città metropolitana di revocare il contratto per inadempienze. E ora la scoperta delle macerie interrate peggiora la situazione». Il “cantiere maledetto” è un problema non più della Provincia Sud Sardegna, che non esiste più, bensì della Città metropolitana allargata a settanta Comuni. Cioè un problema di Antonio Concu, vice sindaco di Settimo San Pietro e consigliere metropolitano con delega alla Viabilità.

La nuova gestione

I dati sono dati: in due anni, di quest’appalto da tre milioni 350mila euro si è portato a termine appena il 18 per cento, per un importo di 270mila euro. Non c’è da fare molto: è da fare quasi tutto. «Lunedì incontrerò il funzionario della Città metropolitana che gestisce la pratica», sospira Concu, «noi siamo appena arrivati e dobbiamo capire come accelerare i lavori: questo ritmo è inaccettabile». Dunque, esiste ancora la possibilità che l’appalto continui a essere in capo all’attuale impresa.

Il Comitato

La sola ipotesi mette il freddo al Comitato, che comprende cittadini non solo di Villaputzu, ma anche di Muravera e San Vito: insieme formano una specie di città e ciascuno offre servizi agli altri due. La scuola dell’infanzia, ad esempio, è a Villaputzu ma vi sono iscritti anche i bimbi delle altre due località. E quando lo sterrato chiude per maltempo, accompagnare i figli a scuola e tornare significa percorrere 36 chilometri, da riaffrontare all’uscita. «E questo accade anche alle attività produttive», fa notare il presidente del Comitato, Antonio Agus, ex vigile urbano di Villaputzu in pensione: «Gli autocarri non possono attraversare il guado: se si acquista un carico di mangime per l’attività nei campi o uno di ghiaia, si spende di più perché i mezzi devono fare il giro largo». Per i mezzi agricoli cambia poco: sulla statale non possono transitare. Per tutto il resto si perde un sacco di tempo, che nel commercio e nei servizi è denaro soprattutto laddove ci sono i turisti che vogliono godersi il mare. E riposarsi quanto un operaio nel cantiere di quel ponte.

