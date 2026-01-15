VaiOnline
Lo studio.
16 gennaio 2026 alle 00:39

La crescita dei salari non recupera quella del carovita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le retribuzioni medie dei lavoratori privati (esclusi i domestici) sono cresciute nominalmente tra il 2014 e il 2024 del 14,7%, toccando in media i 24.486 euro nel 2024, mentre quelle dei lavoratori pubblici sono salite dell’11,7% raggiungendo in media i 35.350 euro con un tasso – per entrambi i comparti – inferiore a quello dell’inflazione registrata nel periodo, al 20,8% secondo gli indici Istat con riferimento al 2015 base 100.

Se si guarda invece solo alle retribuzioni contrattuali e non a quelle effettive, che tengono conto di straordinari e altre voci, tra il 2019 e il 2024 si è registrato un gap tra aumento nominale dei salari e quello dei prezzi di oltre 9 punti.

Lo studio

L’Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, messa a punto dal Coordinamento statistico attuariale dell’Inps, riaccende il tema della caduta dei potere d’acquisto dei salari dopo la pandemia, con la richiesta della Cgil di rivedere il modello contrattuale riducendo gli intervalli di contrattazione della parte economica.

Lo studio sottolinea che, se si guarda alle retribuzioni nette rispetto a quelle lorde, c’è stata una maggiore tenuta del potere d’acquisto delle famiglie per le fasce di reddito medio basse. Questi redditi hanno avuto risultati inferiori sul mercato ma sono stati soccorsi dagli interventi a carico della fiscalità generale, quasi annullando l’impatto dell’inflazione. I redditi medio alti hanno tenuto meglio sul mercato, ma hanno perso più terreno rispetto all’inflazione.

Le valutazioni

Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, i dati dicono che è necessario intervenire sul modello contrattuale, perché l’attuale sistema non ha difeso il potere d’acquisto. «Una delle riflessioni da fare è che non è possibile rinnovare i contratti ogni 3-4 anni, ma c’è bisogno di arrivare quasi a una contrattazione annuale dei salari per il recupero certo dell’inflazione», ha detto.

Nel settore privato le donne continuano ad avere retribuzioni medie effettive molto più basse degli uomini. «Si conferma la forbice in base al genere», si legge nello studio. «La retribuzione media annua delle donne è circa il 70% di quella degli uomini. Per esempio, nel 2024 la retribuzione media delle donne nel privato è poco sotto 20mila euro (19.833 euro), quella degli uomini quasi 28mila euro, anche se rispetto al 2014 la retribuzione media delle donne è cresciuta più (+17,5%) degli uomini (+13,5%). Il gender pay gap è solo in parte spiegato dal minor numero di giornate retribuite per le donne (240) rispetto agli uomini (251)».

Negli ultimi due anni, sottolinea l’Inps, si è vista una crescita delle retribuzioni reali anche grazie alla bassa inflazione e al richiamato gap temporale dei rinnovi contrattuali. Con gli incrementi correlati alle dinamiche della produttività del lavoro, condizionata da composizione settoriale e bassa innovazione tecnologica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 