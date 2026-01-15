Oristano, 107 donne con gli alamari 

Per la prima volta, Oristano oggi ospiterà il giuramento dei 149 “agenti in prova” del 231esimo corso allievi della Polizia di Stato. Un corso che ha visto protagoniste soprattutto le donne: sono ben 107. Dopo la formazione al Caip di Abbasanta, gli agenti opereranno nei territori, subito in prima linea. La stragrande maggioranza proviene dalla Sardegna, il resto principalmente dalla Sicilia. Ieri c’è stata la consegna degli alamari, oggi al Palasport di Oristano, alle 10.30, il giuramento davanti alle autorità e ai familiari per una mattina di festa indimenticabile.

