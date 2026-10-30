Via Riu Mortu, lavori nel nuovo anno 

I lavori per via Riu Mortu slitteranno a inizio 2027 e non saranno un “blocco unico”. È quanto emerso dalla riunione tra amministrazione e commercianti della via per concordare tempi e modalità dell’intervento. Il cantiere, che era previsto per fine anno, non partirà prima del 7 gennaio, con una suddivisione in due tranche per evitare la chiusura totale della strada. I lavori per via Riu Mortu, quindi, avranno inizio dopo – e non durante come inizialmente ipotizzato – la fine del cantiere in via Cesare Cabras, la cui scadenza contrattuale è prevista entro dicembre.

Strategia

Il sindaco Tomaso Locci ha spiegato la scelta condivisa: «Abbiamo deciso di iniziare dopo il 7 di gennaio in accordo con i commercianti, onde evitare di compromettere il periodo festivo». Il primo cittadino ha aggiunto un dettaglio legato alle festività: «Ci sarà la possibilità di avere le luminarie, se avessimo iniziato adesso i lavori non avremmo potuto. Una riunione positiva, noi cerchiamo sempre, dove possibile, di condividere le nostre scelte».

L’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi, ha illustrato la divisione del cantiere di via Riu Mortu: «La prima parte sarà dalla rotonda fino alla traversa di via Paluna, la seconda parte quest’ultima alla rotonda successiva di via Terralba». Nonnoi ha ricordato che l’intervento rientra in un appalto più ampio: «Si tratta di lavori indispensabili. Ricordiamo che l’appalto è un pacchetto di strade: via Paluna, via San Fulgenzio, un tratto di via Giulio Cesare e uno di via Cortis. Inizieremo da quelle secondarie, per poi partire con Riu Mortu a inizio anno nuovo».

Lavoro di squadra

Soddisfatta anche l’assessora al Commercio, Fabiana Boscu: «È stato fondamentale coinvolgere i commercianti, attraverso il dialogo nascono gli spunti per lavorare al meglio possibile. Li ringrazio, farò da tramite con l’amministrazione per risolvere eventuali criticità che si potranno trovare».

Le aziende

Dal fronte delle attività, Loredana Figus, contitolare di una pizzeria, ha commentato: «Per quello emerso dalla riunione è andato bene, se il Comune rispetterà quanto detto. È stato fondamentale posticipare i lavori a dopo le feste. Speriamo non ci siano intoppi con i sottoservizi, ricordiamo che qui sotto passava un fiume. Se dovessimo riscontrare qualche altra criticità in questo lasso di tempo da qui ai lavori effettivi, ci è stato detto che potremo segnalarla».

Sulla stessa linea anche Valentina Fois, titolare di una gastronomia: «I lavori durante il periodo natalizio ci avrebbero tagliato le gambe, non ce lo saremmo potuti permettere. Ci daranno la possibilità di mettere dei cartelli che segnaleranno le nostre attività. Speriamo non ci siano imprevisti, quando si apre una strada come questa non si sa mai cosa c’è sotto».

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